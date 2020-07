Coronakampen framgångsrik i Gällivare kommun

Coronautbrottet i Gällivare i juni var en chock för kommunen, för länet och för landet.

Under vecka 25 (15 juni till 21 juni) redovisades 168 smittade personer och under vecka 26 var det ännu fler – 178 smittade och flest i Sverige sett till folkmängden.

Inga lätttnader ännu

Men efter det var det vänt neråt och under vecka 28 (6 juli till och med 12 juli) smittades 37 personer.

Under de två senaste veckorna har alltså antalet covid-19-sjuka minskat med 80 procent elller med drygt 140 personer i veckan.

– Kurvorna pekar ganska ordentligt nedåt nu. Det ser bra ut i Gällivare, säger smittskyddsläkaren Anders Nystedt.

Gällivares kommundirektör Monica Flodström är mycket nöjd över att smittspridningen minskat och att kurvorna pekar nedåt.

– Det ser mycket bättre ut och det är jag enormt glad över, men vi ligger kvar på en hög nivå trots det och det här är definitivt inte över ännu. Vi måste fortsätta att ta ansvar och sköta den sociala distanseringen. Med de siffror vi fått i dag tror jag inte att vi kan lätta på våra inskränkningar ännu, säger hon.

”Semestern kan vara hotad”

Monica Flodström betonar att personalläget är fortsatt ansträngt inom vården och att alla jobbar intensivt med att pressa ned smittspridningen ännu mer för att personalen ska kunna få semester.

– I nuläget är det lite osäkert med det, om vi inte fortsätter att trycka ned insjuknandesiffrorna. Det är inget roligt, men vi måste säkerställa att alla får den vård som de behöver, säger hon.

Minst smittade i Älvsbyn

Region Norrbotten och smittskyddsläkaren Anders Nystedt hade under tisdagen en information med länets kommuner om utveckllingen av covid-19.

Enligt den nya statistiken ligger Älvsbyn bäst till med fem fall och 0,62 smittade per tusen invånare följt av Haparanda med tio fall och 1,03 smittade per tusen invånare.

Arjeplog fritt från corona

Och Arjeplog har inte haft någon som insjuknat i covid-19 på sju veckor.

Riksgenomsnittet är 7,34 smittade per tusen invånare och Gälliivare (32,9 fall per tusen invånare) och Kiruna (9,31 fall per tusen invånare) är de enda norrbottenskommuner som redovisar högre siffror än så.