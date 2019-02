10 000 i böter för sexköp i Gävle

Kvinnan annonserade under flera olika namn sina tjänster på internet och hade tillfälligt hyrt en lägenhet i Gävle. Polisen hade lägenheten under uppsikt eftersom man arbetade med att hitta och rapportera om köpare av sexuella tjänster vid den här tiden.

Mannen fick kontakt med kvinnan via sms och när polisen konfronterade honom erkände han sexköpet och döms nu till 10 000 kronor i böter. Kvinnan var tillfälligt i Gävle och hade flera annonser ute på internet under olika namn och hyrde lägenheten via en bostadsförmedling på internet.