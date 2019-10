12 000 ton matavfall samlades in under förra året i Gävleborg

– Invånarna i Gävleborg gör en stor insats för planeten genom att lämna matavfall till insamling, så att det till exempel kan bli biogas, säger Karl Andersson, vd på Matsmart som låtit sammanställa statistiken från Avfall Sverige.

Totalt samlades 12 000 ton mat in i länet under 2018. I snitt lämnade invånarna i Gävleborg sammanlagt 40 kilo matavfall per person, vilket är en ökning med fem kilo per person sedan 2015.

Sammanlagt lämnade svenska folket 390 000 ton matavfall under 2018, vilket är en ökning med 14 procent på fyra år.