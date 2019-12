”15 år sedan sist” – så mycket kan p-böterna i Gävle höjas

– Det var 15 år sedan vi höjde taxorna sist, så det är dags för en höjning nu säger Daniel Olsson (S) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Gävle.

Saknar du biljett höjs taxan från 350 till 490 kronor. Står du på skylt med p-förbud ökar det från 500 till 700 kronor. Och i en korsning eller på handikappsplats från 700 till 980 kronor.

”Kostar redan mycket”

Majoritetspartierna i Gävle, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna samt Miljöpartiet är för höjningen. Även Vänsterpartiet stödjer förslaget. Medan Sverigesdemokraterna säger nej.

– Det kostar redan mycket i dag. Tittar man på hur avgifterna blir så hamnar den högsta avgiften på 1000 kronor. Det motsvarar en dagslön för en normalinkomsttagare, säger Mattias Eriksson Falk, kommunalråd i Sverigedemokraterna.

Från 8 till 12 miljoner kronor

Under 2019 kommer Gävles åtta parkeringsvakter att skriva ut nära 16 000 p-böter. Kommunen kommer att få in cirka 8 miljoner kronor i p-böter, med höjningen blir det cirka 12 miljoner. Höjningen sker under våren 2020. Men först skall kommunfullmäktige ta beslut.

Du tycker inte ni jagar bilisterna nu med höjningen?

– Absolut inte. Gör man rätt för sig och parkerar på rätt plats så blir den här höjning något som inte märks, man får ju inga p-böter, säger Daniel Olsson (S).