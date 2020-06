400-årskalas med förhinder i Söderhamn

– Vi har varit i kontakt med länsstyrelsen och smittskyddsläkaren och det går inte att hålla ett evenemang som troligen skulle ha lockat 10 000-tals människor, säger Anders Uddén som är projektledare för jubileet.

Konsekvenserna av att kalaset ställs in blir också att det redan uppskjutna School´s out, ett evenemang för skolungdomar som brukar hållas i samband med skolavslutningen med många artister, som var tänkt i samband med kalaset också ställs in.

Hör kommunalrådet John-Erik Jansson (C) som hoppas på ett firande längre fram.