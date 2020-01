Äldre kvinna i Hudiksvall rånades i hemmet under hot

En kvinna i 85-årsåldern rånades i hemmet i norra Hudiksvall under måndagskvällen. Kvinnan larmade polisen efter att en för henne okänd man ringt på dörren och under hot trängt sig in i hemmet där han stal diverse värdeföremål.

Vid en husrannsakan senare under kvällen fann polisen föremål som misstänks tillhöra kvinnan och en man i 20-årsåldern greps misstänkt för rån. Kvinnan skadades inte fysiskt vid händelsen men blev mycket omskakad.

I nuläget arbetar polisen med bland annat förhör och att säkra spår.

