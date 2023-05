Äldreomsorgschefen: Behov av 350 sommarvikarier

Att få en extra ersättning på 10-15 000 kronor har lockat många att söka sommarjobb hos kommunerna. I dag behövs det totalt 100 vikarier i Hudiksvalls kommun och 20 vikarier i Nordanstigs kommun.

– LSS är nästan klar, medan det i äldreomsorgen, främst inom hemtjänsten saknas vikarier, berättar Karin Henninsson, stöd och omsorgschef på Nordanstigs kommun.

”I värsta fall avbryta semestrar”

För att få ersättning som sommarvikarie så måste man arbeta åtta veckor heltid under en och samma period mellan 1 juni och 31 augusti. Frånvaron under perioden får inte överstiga två tillfällen med fem eller fler frånvarodagar per tillfälle.

– Vi hoppas ju framför allt att vi kommer att få tag i vikarier. Och skulle det inte gå så kommer vi då att få erbjuda övertid, mertid, beordra in folk och kanske i värsta fall avbryta semestrar, berättar Karin Henninsson.

Den extra sommarersättningen betalas ut som ett engångsbelopp i september.

Hör hur cheferna försöker lösa problemet.