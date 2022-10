Alex kör svarttaxi i Gävle: ”Blir en bra summa i månaden”

SVT Gävleborg har träffat Alex, som egentligen heter något annat, och som har kört svarttaxi i Gävleområdet sedan i somras. Det brukar oftast bli tre till fem körningar per helg.

– Priset varierar utifrån hur många de är och hur långt de ska åka. Från Sätra in till stan tar jag mellan 100 och 150 kronor. Mellan Sandviken och Storvik har jag tagit 300 kronor, säger Alex.

Hittar kunder på Facebook

Kunderna kommer via sociala medier. På dedikerade grupper på Facebook skriver Alex in när och hur han kommer köra under helgen och intressenter kan svara direkt i kommentarsfältet eller via privatmeddelanden.

Och efterfrågan är stor – alla större orter i Gävleborg har grupper med tusentals medlemmar.

– Jag kör för att kunna betala för bensinen och för att det är roligt, säger Alex.

Vad tänker du om att det är olagligt att köra svarttaxi?

– Olagligt är det väl inte. Det är som att skjutsa sina kompisar , säger Alex.

