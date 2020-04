Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Arbetsförmedlingens chef om läget i Gävleborg efter varslen

Arbetsförmedlingens chef om läget i Gävleborg efter varslen

Under tisdagen meddelade arbetsförmedlingen att 768 personer i länet har varslats under mars och april. Och i Gävleborgs sändning under kvällen intervjuades arbetsförmedlingens chef i länet om situationen.

”Det är många människor som är berörda och eftersom det är pandemin som är orsaken till större delen av varslen och vi inte ser något slut på det så kommer det att fortsätta.” SVT Gävleborgs programledare Anna Quayle intervjuade arbetsförmedlingens chef i länet, Gabriella Persson Turdell. Hör vad Gabriella Persson Turdell säger om läget i klippet Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!