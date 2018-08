Barncancervården kommer tillbaka till Gävle

Barn och ungdomar med cancer kommer, som Gefle Dagblad var först med att rapportera, snart inte behöva ta sig tilll Uppsala och Akademiska sjukhuset för att få behandling.

Gävle sjukhus är just nu på väg att på nytt bygga upp den kompetens man förlorade och som gjorde det nödvändigt för sjuka barn och ungdomar att ta sig till Uppsala. Det kunde vara krävande för barnen och problematiskt för anhöriga som måste ta ledigt från arbetet, ibland så ofta som en gång per vecka under intensiva behandlingsskeden.

Behandling i Gävle

Sofia Arwehed, verksamhetschef för barn- och ungdomssjukvården i Gävleborg gläds över flytten men kan inte säga exakt när den är fullt ut genomförd.

– I liten skala har vi redan kunnat göra det. Men nu håller vi på med en kartläggning över behoven och det är svårt att säga exakt när det är helt klart, säger hon till SVT Nyheter Gävleborg.

