Blir en julbock som inte brinner intressant?

Det framstår som en självklarhet att Gävles julbock så att säga blev glödhet, i övriga Sverige och sedan i resten av världen, tack vare eller på grund av den lokala sedvänjan att sätta eld på den.

Men efter tre år utan en bockbrand – som en konsekvens av dubbla staket, ökade insatser med väktare och risken för ett kännbart skadestånd om man åker fast – framstår det som mycket troligt att julbocken allt mer sällan kommer att brännas ned.

Bra eller dåligt – så tycker Gävleborna

Men riskerar Gävle att gå miste om all den uppmärksamhet staden får i dag om bocken slutar att brinna – och blir mindre intressant för journalister att rapportera om och för vanliga människor runtom i hela världen att följa via webbkamera och sociala medier om bocken just slutar att brinna?

Vissa anser att reklamen kommer ändå.

– Den är ju så på tapeten nu, så det har nog ingen betydelse om den brinner eller inte, säger Leif Levin som SVT Gävleborg möter på Stortoget.

Medan andra nog tycker att den borde brinna, ibland åtminstone.

Hör mer i klippet ovan om Gävlebornas olika inställning i frågan.