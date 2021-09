Brand i lastbilssläp orsakar stopp i trafiken på E4 utanför Gävle

Enligt SOS Alarm ska släpet vara lastat med papper. Fyra enheter från räddningstjänsten är på plats. Ingen person ska ha kommit till skada i samband med branden.

Trafiken har under släckningsarbetet letts om via centrala Gävle. Bärgning av lastbilsläpet beräknas pågå fram till 22-tiden under kvällen och vägen kommer enligt Trafikverket vara avstängd i norrgående fil under delar bärgningsarbetet.

– Vi vet inte varför det har börjat brinna, men det var ett däck som brann från början. De var rådiga och kopplade ifrån lastbilen från släpet som brann, berättar inre befäl Håkan Hjelm på Gästrike räddningstjänst.

Räddningstjänsten är nu klar på platsen men enligt Trafikverkets hemsida väntas påverkan på trafiken i norrgående körfält fortsätta till klockan 22.

– De måste lasta av pappersbalar som brunnit och bärga bort släpet, säger Håkan Hjelm.