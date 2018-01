Brynäs föll tungt hemma mot Malmö

21-åringen lånades för två månader sedan in av Malmö från Mora för att bredda backsidan i Skånelaget och har sedan dess skrivit kontrakt säsongen ut.

Matias Lassen – som brukar göra ett mål per säsong – inledde sejouren i sitt nya lag något överraskande när han nätade mot Frölunda i sin andra match med Malmö.

Flertal forwards skadade

Kanske hade Malmötränaren Peter Andersson det i bakhuvudet när han satt i bryderier över ett flertal skador på forwards – bland andra Robin Alvarez, Max Görtz och Nichlas Hardt – inför tisdagens möte med Brynäs.

Kanske ville han skaka om sitt Malmö som kom från två förluster mot bottenlaget Mora, där man dessutom endast mäktat med totalt ett mål framåt.

Vad orsaken än var så fungerade det:

-Det var lite konstigt, jag kände mig lite vilsen ibland men riktigt skönt att få studsar med sig och få lite go i laget igen, sade Lassen till C More.

Och visst spelade Malmö i första perioden ut ett blekt och spretigt Brynäs som borde varit mer påslagna, inte minst då Gävlelaget vid vinst under full tid hade varit endast en poäng från den eftertraktade sjätte slutspelsplatsen och det med en match färre spelad.

Målhungrig Warg

Nu kunde istället gästerna koppla greppet med en 3–1-ledning i första perioden där även en annan sällsynt målskytt bidrog till målskörden.

Backen Stefan Warg bar på egen hand in pucken och avslutade med en backhand när han gjorde sitt blott andra SHL-mål så här långt.

Det första kom den 4 januari mot Linköping i Wargs 132:a SHL-match i karriären.

-2018 är väl mitt år kanske – nej, men med många skador får andra kliva fram. Bara kul med mer istid tycker jag, sade han till C More med ett brett leende.

I Brynäslägret var det desto mer bistert då man de åtta senaste matcherna har varvat bra spel och vinster med märkliga dippar och tunga förluster och därför sitter lite fast i play-in-delen av tabellen.

Att man var det spelmässigt bättre laget i andra perioden rubbade inte Malmö som även behöll kylan och ledningen i tredje.