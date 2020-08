Brynäs IF räknar med miljonförlust: ”Vi skulle gå back 28 miljoner”

Brynäs IF gjorde under sitt möte en publikplan för hur utfallet skulle bli om regeringen skulle tillåta större publik. Klubben budgeterade utifrån att 2000 personer skulle vara tillåtna per match vilket skulle innebära en miljonförlust för klubben.

– Utan aktiviteter och extraordinära insatser så skulle vi i så fall gå back 28 miljoner. Då förstår vi hur stor betydelse publiken har, säger Michael Campese, klubbdirektör Brynäs IF.

Förlusterna kan minskas

Ännu är det inte klart hur många personer som kommer att tillåtas under matcher. Men klubben har utifrån sin publikplan lagt upp en plan för att kunna minska förlusten från 28 till 16 miljoner kronor.

Brynäs IF spelar sin första match för säsongen hemma mot Malmö lördagen den 19 september.