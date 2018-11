Brynäs sparkar Tommy Sjödin – andretränaren tar över

Magnus Sundquist

Ålder: 52

Klubbar som spelare: Fagersta, Mora, Västra Frölunda, Vita Hästen, Gentofte (Danmark), Rödovre (Danmark)

Klubbar som tränare: Rödovre, Stjernen, Tingsryd, Brynäs IF

Aktuell som: Ny huvudtränare i Brynäs IF



Mikael Holmqvist

Ålder: 42

Klubbar som spelare: Hofors, Team Gävle, Surahammar, IFK Arboga, Örebro HK

Klubbar som tränare: Hofors, Fagersta, Borlänge, Brynäs J18

Aktuell som: Ny assisterande tränare i Brynäs IF