Coronatestningen hinns inte med – ska fördubbla kapaciteten

Den senaste tiden är det många länsbor som upptäckt att det har varit svårt att boka en tid för uthämtning av kit för egenprovtagning. Många upplever symtom och villa veta om det är covid-19 eller en vanlig förkylning. Det har lett till ett ökat tryck på tidbokningen i länet.

– Dels är vi mitt inne i en förkylningsäsong men enbart en procent av proverna är ändå positiva. Folkhälsomyndigheten kom också för en vecka sedan med rekommendationen att vara mer liberal med testning av barn i skolåldern så det kan vara en bidragande orsak, säger Simon Nilsson, utvecklingschef för hälso- och sjukvården i Region Gävleborg.

Får vänta i fem dagar

Egenprovtagningen som organiserades under sommaren hade en kapacitet på 600 prover per dag. För tillfället har man ett inflöde på cirka 800 prover per dag. Nu är målsättningen att fördubbla kapaciteten till 1200 tester per dag.

– Nu har vi svarstider upp mot 4-5 dagar i vissa fall men vårt löfte är att man ska få svar inom två dagar. Det tror vi att vi kommer att kunna leverera igen efter den här veckan, säger Simon Nilsson.