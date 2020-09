Hälsinglands största evenemang inställt för andra gången på drygt 300 år

– Det blir naturligtvis uteblivna intäkter och det är betydande för vår verksamhet, säger Lars Molin, representant för Strands IF.

Hans Bäckström är marknadsgeneral och förväntade sig ungefär 60 000 besök från och den 4 september till och med den 6 september samt plus i kassan för de tre arrangerande föreningarna Strands IF, HIF och HuFF. Intäkterna från just Hälsinge marknad står vanligtvis för de enskilt största klirren i kassorna för klubbarna.

Beroende av marknaden

Nu uteblir alltsammans inklusive de cirka 400 försäljare som hade gästat de sedvanliga knallarna. Enligt Hans Bäckström kommer några av försäljarna att tvingas lägga ned helt för att deras framtid hängt på Hälsinge marknads existens.

– Det är tragiskt, säger Hans Bäckström.

Hör Lars Molin och Hans Bäckström berätta om den rådande situationen och om marknadens framtid i klippet ovan.