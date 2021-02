Lösa däck från E4-trafik drabbar barnfamilj i Jättendal: ”Orolig hela tiden”

Familjen Nordin har under många år har bott precis vid vägen. De har fått in däck på tomten flera gånger. Första gången var 2011, sedan 2017 och senast var 2020 då de upptäckte ett däck i diket vid tomten.

– Man är ju lite orolig hela tiden, säger Viktoria Sundin, boende längs E4-sträckan.

De säger till barnen att hålla sig på andra sidan huset, på grund av det som inträffat.

Vägen tas upp som ärende

Trafikverket har efter olyckan under onsdagskvällen fått in ett ärende på här vägen och kommer under måndagen att diskutera vad som ska göras.

– Vi kommer att behandla om bereda det då och se om ytterligare åtgärder kan göras, säger Cecilia Evansson, projektledare väg och underhåll, Trafikverket.