En gymnasieskola i Sandviken drabbades av två inbrott under samma natt. Vid klockan 01 under natten mot torsdagen slog en okänd person in en glasruta i skolbyggnaden och tillgrep sig gods.

Ett par timmar senare var det dags igen. En okänd person tog sig in genom samma krossade fönsterruta och stal en datorskärm.

Två anmälningar gällande stöld genom inbrott är upprättade.

Ingen person är gripen.