25-åring häktad för bilrånet på E4

Det var under måndagsnatten som ett larm kom in om att en bilist blivit rånad på sin bil på E4 nära Årsskogen. En halvtimme senare började samtal komma in från bosatta kring Armsjön angående en man som försökte ta sig in i ett bostadshus.

– Vi vet inte i dagsläget om det är samma man, men det är inte helt omöjligt, det kan mycket väl vara så, säger Christer Sammens, åklagare.

Mannen kunde senare under natten gripas i ett närliggande skogsparti, inte långt ifrån E4. Bilen hade han gjort sig av med. Och hur han hade hamnat i skogen eller vad han gjorde där kunde han inte svara på.

– Han var väldigt trött och utmattad och gjorde inget motstånd vid gripandet, säger Christer Sammens, åklagare.