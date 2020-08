Efter tvärvändningen i Gävle – vindkraftsplaner går vidare i Söderhamn

Efter många turer drog Svea Vind Offshore i våras tillbaka sin ansökan i sista stund om att få bygga vindkraftsparken Utposten 1 utanför Norrsundets kust.

Det efter att det stod klart att V, M, SD, KD och L, inför kommunfullmäktige i Gävle, tillsammans fick majoritet till att använda sitt veto till planerna. Mark- och miljödomstolen behövde därför inte ta ställning till den omdiskuterade vindkraftsparken.

– För Utposten 1 kommer vi lämna in en ny ansökan och förväntar oss att få ett ja, säger Maria Brolin, ansvarig för projektutveckling, Svea Vind Off Shore.

Nu går företaget vidare med reviderade planer för vindkraftparkerna Gretas klackar 2 och och Utposten 2 utanför Söderhamn, med 50 respektive 35 vindkraftsverk.

– Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och vi ser nu att man inte längre kan bygga de minsta vindkraftverken, säger Maria Brolin.

De bjuder nu in till samråd i Gävle där tanken är att samla in underlag till en miljökonsekvensbeskrivning som ska lämnas in till mark- och miljödomstolen.

Hur kommer det sig att samrådet är i Gävle?

– Vi har haft samråd i både Söderhamn och Gävle tidigare, säger Maria Brolin.