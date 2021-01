Efter snöovädret – elljusspåret i Los kan inte återställas helt i vinter

Ljusdals kommuns skogsförvaltare har tillsammans med Hamra Besparingsskog besiktat området och gjort en bedömning av de åtgärder som krävs efter ovädret. Utöver att man beslutat att skidåkning endast får ske i spåret när det är ljust så har man också beslutat att kapa de tallar som ligger över spåret.

Avverkningarbetet behöver dock göras under barmarkssäsongen vilket gör att elljusspåret inte kan återställas helt under innevarande vinter. Tanken är dock att skidåkning ska kunna återupptas senare under vecka 4.