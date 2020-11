Elitseriebandystart i coronatider

För de regerande svenska mästarna Edsbyn börjar det med ett hemmamöte mot Villa under fredagskvällen. Och klubben räknar med att ta in publik upp till 300 personer. Även Sandviken börjar matchandet under fredagskvällen då man tar sig till Uppsala för att möta Sirius.

Övriga länslag får vänta en vecka på seriestarten. Då tar Broberg emot Sirius och Bollnäs åker till Stockholm för att möta Hammarby.

Skutskär spelar i Söderhamn

Damerna premiärspelar på lördag då Skutskär möter Villa. Den matchen spelas i Söderhamn eftersom det inte finns någon is på Skutskärs IP. Även den matchen spelas med publik upp till 300 personer. Sandvikens damer spelar sin första seriematch samma dag då de möter Kareby på bortaplan.