En av fyra i Gävleborg sökte inte vård på grund av coronapandemin

Det är ändå något lägre än i riket som helhet där 26,1 procent uppger att man undvikit att söka vård på grund av pandemin, enligt statistik från Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, patientenkät.

– Det är högst olyckligt om man i någon form av missriktad välvilja vill skydda vården från besvär som man har. Vi har under pandemin alltjämt kunnat och kan ge den typ av vård som inte kunnat vänta, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

45 procent färre besök

Under den första vågen var nedgången av besök större än under den andra. Då sjönk antalet besök med 45 procent i primärvården jämfört med under samma period 2019. Under den andra vågen låg nedgången på cirka 19 procent.

– Jag tror det beror på en vana att hantera såväl covid som ej covidvård samtidigt som belastningen var mycket högre precis vid årsskiftet. Men jag tror också att det kan spela roll att befolkningen har anammat att inte avhålla sig från att söka vård när de behöver den och att våra budskap gått fram, säger Johan Kaarme.

Hör hälso- och sjukvårdsdirektören berätta mer i videon ovan.