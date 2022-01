Ensamstående Lotta köpte sitt första hus i Yttre utanför Bergsjö

I Hudiksvalls kommun har huspriserna ökat med 22 procent, bara under 2021. I Nordanstigs kommun är prisökningen inte lika kraftig och här, i en by utanför Bergsjö, köpte Lotta Burman sitt första hus. Hon flyttade in i augusti 2021.

– Det är ett hus från 1923. Det behöver mycket kärlek men jag tycker om att ha saker att göra när jag är ledig, säger Lotta Burman.

Flyttade från alkoholister och narkomaner

Hon och sonen Liam bodde tidigare i Iggesund. Men där trivdes hon inte.

– Vi bodde i ett område där det var alldeles för mycket alkoholister och narkomaner. Jag kände mig inte trygg där, utan ville flytta utanför stan. Och jag kommer från Nordanstig, så det var naturligt för mig att flytta hit.

Sparat till kontantinsats

Huset hade ett utgångspris på 250 000 men landade på 370 000 efter budgivning. Hon hade arbetat mycket under sommaren och sparat ihop pengar till kontantinsats och buffert.

– Det var säkert ett par, med mer pengar än jag, som budade emot mig. Men jag ville verkligen ha det här huset. Det här kändes rätt, säger Lotta Burman.

I Hudiksvall stiger priserna mer än i Nordanstig. Hade du velat köpa ett hus på Öster i Hudiksvall om du hade haft råd?

– Nej det passar inte mig att bo i storstan, säger Lotta Burman.