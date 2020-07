Coronapandemin skapade nya jobbmöjligheter till unga

Varje år får de som slutar andra året på gymnasiet två veckors feriejobb inom kommunen. Men när coronapandemin slog till försvann de platserna som vanligtvis finns på äldreboenden. Det ville kommunledningen göra något åt. Så denna sommar fick sex ungdomar chansen att jobba för dem och undersöka ungdomsinflytande i Gävle kommun.

– Idén att vi ville använda oss av ungdomar som kan fråga andra ungdomar vad som är bra, vad som är mindre bra, vad kan förbättras, det kom tack vare corona, säger Helene Åkerlind, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Bli bättre på att informera

I grupper av tre har man under två veckor i taget varit ute på stan och samlat in svar via enkäter och även webbenkäter. Det frågor som ställts är bland annat om Gävles ungdomar och hur det ser på möjligheterna att vara med och påverka på olika plan i samhället.

– En av de stora utmaningarna är att många ungdomar inte vet hur man ska påverka, det finns forum för det men de flesta är inte så välinformerade så kommunen skulle behöva bli bättre på att få ut informationen till barn och unga, säger Alva Wennberg, feriearbetare.