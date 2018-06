Det brinner för fullt, många brandmän kämpar mot elden. Foto: Utryckning Uppsala. Visa alla (2)

Flera bränder i länet – skogsbrand utom kontroll

Under söndagen har det rasat in bränder hos Gästrike räddningsförbund. I nuläget brinner det i skogen söder om Gävle – och branden är inte under kontroll.