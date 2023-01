Norrlänningar sparar mindre el än boende i södra Sverige – så tänker några Forsabor

Enligt sammanställningen har hushåll i elprisområde 3 och 4 minskat sin elförbrukning med 19 respektive 21 procent under de tre senaste månaderna jämfört med året innan. Samtidigt har norrlänningarna som bor i elprisområdena 1 och 2 under samma tid sparat in 10 respektive 7 procent.

–Jag har sänkt inomhustemperaturen till 17 grader inne , försöker elda med ved och släcker lyset i alla rum jag inte använder, säger Elisabeth Ziefelt.

Försöker spara el

De flesta som vi träffar på i Forsa berättar liksom Elisabeth Ziefelt att man gör sitt bästa för att spara på elen. Men enligt undersökningen är norrlänningar sämre på att spara el än dem i södra Sverige.

– Jag skulle kunna tro att det har att göra med de olika elzonerna, att de har drabbats hårdare av höga elpriser än här i norr, säger Anton Bergström.

Även norrlänningar bör kompenseras

Men även om det finns viss förståelse för att folk som bor söderut drabbats hårdare verkar Forsaborna vara överens om en sak. Att även norrlänningar bör kompenseras för höga elpriser.

– Klart att de ska få elstöd men men jag tycker även att vi skulle vara med i den potten, säger Elin Eriklinds

I klippet berättar några Forsabor hu de ser på att spara el