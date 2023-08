Fritidsgården öppen igen efter skjutningen

– Det känns skönt att få öppna men det är oerhört tragiskt att vi har fått ha vår verksamhet stängd i tre veckor för en händelse som absolut inte har med fritidsgården att göra egentligen, säger Jens Brodin som är föreståndare på Treffen.

Det var ganska tomt vid lunchtid under fredagen när Treffen hölls öppen för skolelever. Fler besökare väntas komma till kvällen när själva fritidsgårdsverksamheten öppnar igen.

Säkerhetsåtgärder har vidtagits

I samband med nystarten har några säkerhetsåtgärder vidtagits:

Den övre åldersgränsen har sänkts till 17 år och fler personal har tagits in för att finnas till hands för besökarna. Dessutom kommer det finnas en reception på plats där de som kommer får skriva in sig under kvällen.

– Vi måste verkligen titta över allt arbete och säkerhetsfrågor, och säkerställa att det inte ska kunna hända i våra lokaler igen, säger Jens Brodin.

I klippet berättar Jens Brodin hur han ser på att fritidsgården öppnar igen.