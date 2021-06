Punkbråk och tingshusmord: Fyra fotografer visar femtio år av bilder från Gävleborg

Lasse Halvarsson, Leif Jäderberg, Gun Wigh och Bo Östlund är alla skolade hos fotolegenden Evert Jäderberg på 1960-talet då lokaltidningarna inte hade fast anställda fotografer. Samtliga i kvartetten blev senare pressfotografer på heltid och har nu avslutat sitt yrkesliv. Nu vill de hylla sin läromästare med en utställning i Konsthallen i Sandviken.

Gun Wigh

Den 16 augusti 1982 höll Maranatapredikanten Arne Imsen ett möte i Folkets hus i Gävle och punkarna i stan bestämde sig för att störa mötet. Polis kom till platsen, bråket eskalerade och en av punkarna blev skjuten i benet. Gun Wigh var förstås där och fotograferade.

Foto: Gun Wigh

Leif Jäderberg

1 mars 1971 skjuts fyra personer till döds i de så kallade Tingshusmorden i Söderhamn. Leif Jäderberg bevakar de efterföljande tingsrättsförhandlingarna om morden och smygtar en bild under rättegången. Expressen lägger in bilden i tidningen på natten – men väljer att ta ut den igen eftersom det inte är tillåtet att fotografera i tingssalen. Den bilden på Gunnar Bengtsson och hans advokat Henning Sjöström är den enda av de 100 bilderna i utställningen som aldrig varit publicerad.

Foto: Leif Jäderberg

Bo Östlund

SVT Gävleborgs mångåriga fotograf Bo Östlund började precis som de andra tre hos Evert Jädeberg och gick vidare och arbetade i många år åt kvällstidningarna. Han bevakade bland annat US Open på Flushing Meadow i Queens i New York, när Björn Borg behövde livvakter. Den här bilden hamnade bland annat i New York Post.

Foto: Bo Östlund

Lasse Halvarsson

Tomas Ledin spelar på hemmaplan i Högbo 2006 och han pekar med sin gitarr på Lasse Halvarsson som står i fotodiket att han kan komma upp på scenen och fotografera om han vill. Då tar han den här bilden där det nästan går att identifiera alla i publiken.