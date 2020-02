Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd ”Där ser vi inte en budget i balans...” – trots över 300 miljoner kronor plus så dras Gävle kommun med fortsatta problem inom vissa kärnverksamheter. Foto: Jan-Peter Eriksson, SVT

Besparingar och Microsoft – så gick Gävle kommun över 300 miljoner plus

Under torsdagen presenterade Gävle kommun sitt ekonomiska resultat för 2019. Trots en svår situation med lite pengar in, och mycket kostnader, så går kommunen plus. Det märks däremot inte inom bland annat skolan och vården där budgeten är i fortsatt obalans.

Mycket på grund av att man stramat åt administrationen och sålt mark till dataföretaget Microsoft. – Ungefär 140 miljoner kronor har vi sålt mark för, till Microsoft, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunalråd i Gävle. När det gäller skola, vård och omsorg så har det varit tuffare. – Vi har ett underskott och ser att det kommer fortsätta. Vi kommer behöva ge mer pengar till välfärdsnämnderna, säger Åsa Wiklund Lång. Starta klippet för att höra kommunalrådet om det positiva resultatet! Dela Dela

