Gävle stadsbibliotek satsar på digitala möten

Pandemiläget tvingade Gävle stadsbibliotek att ställa in alla publika arrangemang under senhösten 2020. Då det fortfarande inte är möjligt att samla en publik fysiskt satsar de under våren på författarmöten i digital form. Bland annat kommer biblioteket att gästas av Carin Hjulström, Nina Björk och Betlehem Isaak.



Utöver författarprogramen kommer det även erbjudas bland annat digitala bokcirklar. Under sportlovet kommer två workshops med rubrikerna ”Skapa ditt eget datorspel” och ”Bygg maskiner i Minecraft med redstone” att anordnas.

Även Sandvikens folkbibliotek satsar på digitalt spelskapande under sportlovet. Barn och unga i åldrarna 10-13 år boende i Sandvikens kommun kan anmäla sig till workshops med rubrikerna ”Spelskapande i Roblox och ”Bygga maskiner i Minecraft”.