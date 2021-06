Sjukvårdsdirektören: ”Vi gick in i pandemin i ett sämre hälsotillstånd än övriga landet”

Hittills under pandemin ligger Gävleborg högst i landet när det gäller smittspridning och näst högst i landet när det gäller dödlighet av covid-19 per 100 000 invånare. Trots det låg Gävleborg under rikssnittet för överdödlighet under 2020. Det visar regionens fördjupningsrapport om dödligheten i Gävleborg under pandemin.