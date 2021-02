Hälsingepolisens kritiserade julshow togs upp i Kalla Fakta

Tv4:s program Kalla Fakta tog under måndagen upp händelsen då en polis under en julfest skämtade om Metoo-rörelsen och hur kvinnor iklädda korta kjolar och urringade polisskjortor uppträdde under ett shownummer.

En polis som vid tillfället arbetade i Söderhamn skrev ett Facebookinlägg om showen, som hon upplevde som sexistisk och kränkande. Inlägget fick stor spridning på sociala medier. SVT har varit i kontakt med den kvinnliga polisen som inte vill uttala sig mer men hon säger att det viktiga som hon ville belysa med det här är beteendet inom polismyndigheten.

Upplevde repressalier

I Kalla Faktas inslag berättar hon bland annat om hur hon upplevde att hon blev utsatt för repressalier av polischefer efter sitt Facebookinlägg. De polischefer som Kalla Fakta kontaktat har inte velat ge några kommentarer och även till SVT säger lokalpolisområdeschef Karl Von Krusenstjerna att han inte har några ytterligare kommentar i nuläget.

Polisen har tidigare anmält sin egen julshow, något som SVT berättade om här.