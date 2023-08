Hudiksvall mest regndrabbat i länet i natt – 68,7 millimeter regn

Under natten till måndagen har det kommit in tre larm om översvämningar och lika många larm om vattenskada till SOS alarm. Vid 09:32 var fem orter i länet drabbade av strömavbrott men enligt Ellevio har alla områden i länet varit drabbade under dygnet.

Tågproblem orsakar störningar en bit in på eftermiddagen

– Det är mycket fel på ostkustbanan överlag såsom signalfel, kontaktledningsfel, det är i huvudsak väderrelaterat. I dagsläget finns det ingen prognos men man betar av felen efterhand, säger Denny Josefsson presskommunikatör på Trafikverket.

Risk för översvämning

SMHI varnar för att trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar och risk för att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.

Har du filmer och klipp från ovädret i Gävleborgs län? Skicka in dina bilder eller klipp på gavleborg@svt.se

Texten uppdateras