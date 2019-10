Iggesunds badhus fortsatt stängt: ”Vi har utfört en chockklorering”

Iggesunds badhuset har stängt tills provresultaten kommer tillbaka. Man håller extra öppet på andra badhus tills Iggesunds badhus öppnar igen.

– Just nu väntar vi in provresultat, det har hittats bakterier i vattnet som vi måste få bort, bakterien är inte farlig, men vi måste få bort den från vårt vatten. Därför har vi satt in en chockklorering för att ge reningen en extra skjuts. Vi kommer öppna direkt när provresultaten är okej. Personalen är redo. Vår förhoppning är att få svar redan i dag, säger Ulrika Ringner och fortsätter.

Jo och Halloween-discot blir i Hudiksvall isället för på Iggesunds badhus också. Planen var att ha discot här i badhuset.