Inbrott i Hudiksvall – tjuvar sågade upp hål till varuintaget

Under natten bröt sig tjuvar in hos Elgiganten i Hudiksvall. När polis kom till platsen så möttes de av ett stort, uppsågat hål in till varuintaget.

Inbrottet inträffade vid halvfyratiden men det är i nuläget oklart vad tjuvarna fick med sig. En teknisk undersökning ska göras på platsen under dagen. Någon misstänkt gärningsman har ännu inte gripits. En anmälan om grov stöld är upprättad. Dela Dela

