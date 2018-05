Lindestam (S) är nöjd – trots hård kritik

Söderhamns kommunalråd Sven-Erik Lindestam (S) säger att han har en hygglig bild av hur det ser ut på förskolorna i Söderhamn.

– 2016 och 2017 var exceptionella år med väldigt många barn i förskolan på grund av en stor asylinvandring. 2018 har många barn lämnat vår kommun så nu har vi en annan situation, både vad gäller gruppstorlekar och arbetsmiljö, säger Sven-Erik Lindestam (S).

Dokumenterade risker

Vid årsskiftet fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att spara pengar genom att ge förskolorna mindre pengar per barn, så att förskolorna behöver ta in fler barn för att gå runt. I det beslutet beskrivs riskerna för sämre kvalitet och resultat i undervisningen och risk för psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar hos personalen. Det står också att lärartätheten kommer vara lägre de kommande åren. Det talar emot kommunalrådets bild av situationen förbättras under 2018 och framåt.

– Självklart vet jag att det är en ansträngd situation. Men den bild jag får är att det blir bättre, säger kommunens ledande politiker Sven-Erik Lindestam.

Inför nästa mandatperiod, hur vill du att förskolan ska se ut?

– Jag vill att den ska fortsätta hålla en väldigt hög kvalitet och att vi ska fortsätta se förskolan som en pedagogisk verksamhet som är till för barnen. Vi är en av få kommuner som inte begränsar närvarotiden för barnen beroende på vad föräldrarna gör. Vi har förskolan i fokus, säger Sven-Erik Lindestam.

Dubbelt så många barn än vad riktlinjerna säger

På Sandarne förskola, som svt har berättat om tidigare, är det 30 barn i gruppen för de äldsta. Skolverkets riktlinjer säger nio till femton barn i den åldersgruppen.

– Jag tror inte att vi har någon förskola som har barngrupper på 30, utan 24, någonstans, är den information jag har. Men oavsett så jobbar man i mindre grupper, i en stor grupp, vilket gör att det inte är de nivåerna under stora delar av dagen, säger Sven-Erik Lindestam som inte tycker att fokus bör ligga på barngruppernas storlek, utan på andel pedagoger per barn.

2017 hade 37 procent av de årsanställda inom förskolan i Söderhamn förskollärarexamen, jämfört med 40 procent i riket i snitt, enligt Skolverkets sammanställning.

– Eftersom förskolan är till för barnen ska alla barn ha rätt till en bra verksamhet där, säger Sven-Erik Lindestam.

