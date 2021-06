Kan ta hela sommaren att renovera vattenskadorna

Tio av fastighetbolaget Alfta Edsbyns lägenheter har fått in vatten, efter att ett dramatiskt oväder svepte in över Ovanåker under tisdagseftermiddagen. Nu jobbar fastighetsbolaget med att minimera skadan.

När SVT besöker området under onsdagen har det mesta av vattnet forslats bort, men arbetet för att få bort fukten kommer behöva fortsätta en längre tid framöver.

– Går man in och tittar bara med ögat ser det inte så farligt ut, men går man in med fuktmätaren så ger det ju utslag, säger fastighetschef Joe Lönngren.

Igår beskrev räddningstjänstens insatsledare ovädret som det värsta han har sett under de drygt 40 åren han har bott i området. Vädrets makter drabbade även den lokala golfbanan, som nu har behövt stänga verksamheten då flera av hålen är under djupt vatten.

– Kanske en tredjedel av golfbanan är översvämmad, säger Simon Bastbacken.

