Foto: Privat

Klubbordförande: ”Nu har vi räddat hockeykulturen”

Klubben har haft det skakigt senaste månaderna efter att Storgärdshallens tak rasade i mars. Under gårdagens kommunfullmäktige fattades beslutet att kommunen kommer att bidra klubben med 300 000 kronor per år under fem års tid. Men klubben kommer behöva jobba ihop resterande 150 000 kronor som kommunen inte beviljade.