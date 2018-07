Många från Gällsta IK hade inför kommunfullmäktige samlats i Bergsjögården för att på plats få höra politikernas resonemang. Klubben hade begärt att kommunen skulle bidra med 450 000 kronor per år under sex års tid, men kommunen beviljade 300 000 kronor per år. Kommunen kommer att pröva bidraget separat varje år.

Kommunens bidrag kommer att stå för driftkostnaderna som omfattar, el-, vatten- och avloppskostnader.