Utökat trygghetspaket i Söderhamn – ”Ansvarar för att stöket inte etablerar sig”

Vid Söderhamns kommunfullmäktigesammanträde i slutet av februari bestämdes att kommunen skulle gå vidare med vad man kallar ett trygghetspaket med ordningsvakter och övervakningskameror i centrum.

Söderhamn har under flera år använt sig av ordningsvakter i centrum. Enligt kommunalrådet John-Erik Jansson (C) har kostnaden för det under de senaste åren legat på 700 000 kronor. Nu blir det dyrare, eftersom kommunstyrelseförvaltningen fått uppdraget att upphandla ordningsvakter till en kostnad av 1,5 miljoner kronor.

– Vi gör den bedömningen att det behövs för att skapa trygghet i centrum. För kommuninvånarna som vistas i centrum och för vår handel i centrum så behövs det. Det är klart att i grunden kan vi tycka att det är en polisiär uppgift att hantera de situationer som dyker upp men kommunen har också ett ansvar för det förebyggande arbetet, att stöket inte etablerar sig, säger kommunalrådet John-Erik Jansson (C)

Ökar i hela landet

Enligt upphandlingsmyndigheten ökade kommunernas köp av säkerhetstjänster mellan 2015 och 2018 med 400 miljoner kronor till drygt 2 miljarder 2018. Och även Sveriges kommuner och regioner, SKR tror att det kan bli allt vanligare med ordningsvaktsverksamhet i kommunerna.

– Jag tror att alla kommuner är måna om att befolkningen ska känna sig trygg och säker i sin egen kommun så frågan blir alltmer aktuell, säger Greta Berg som arbetar med trygghet och säkerhet på SKR.