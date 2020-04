Kvinna till sjukhus efter bilolycka i Högbo Bruk

En personbil med fyra passagerare körde sent under måndagskvällen in i en sten vid Högbo Bruk. En passagerare fick föras från platsen i ambulans.

Föraren i bilen uppger att han hade väjt för en räv. Det finns ingen misstanke om brott i samband med olyckan. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!