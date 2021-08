Landshövdingen Per Bill simmar i friluftslivets namn

Se landshövding Per Bill simma för friluftslivet. Foto: Frida Ahlén/SVT

2021 är friluftslivets år och under initiativet Landshövdingestafetten utmanar Sveriges landshövdingar varandra i att uppmärksamma friluftslivets betydelse. Gävleborgs landshövding Per Bill tog tillfället i akt och bjöd in till simuppvisning i Bergviken.