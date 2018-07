Lastbil tappade däck på E4 – två till sjukhus

En lastbil tappade ett däck under färden på E4 i höjd med Jättendal på måndagskvällen. Däcket for in i en mötande bil och två personer har förts till sjukhus.

– Det ska inte röra sig om några allvarliga skador, säger insatsledare Gunnar Lööf.