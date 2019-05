Man fälls för 1 400 svarttaxiresor i Bollnäs

Mannen själv har förklarat att han varit arbetslös och skjutsat människor som en social grej, han har inte krävt betalning. Det var inte menat som taxiverksamhet, enligt honom själv.

Han uppgav i polisförhör i samband med att han greps i december i fjol att det under en tvåårsperiod har handlat om 1 400 resor, mestadels under helger och kvällar. Under tingsrättsförhandlingarna ändrar han sig dock och menar att polisen har hittat på uppgifterna.

Hudiksvalls tingsrätt går dock på åklagarens linje och fäller mannen för olaga taxitrafik till villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 4 000 kronor.