Man i 80-årsåldern försvunnen i Sandviken – polisen vill ha hjälp från allmänheten

Det var vid klockan 19.40 under lördagskvällen som en kvinna hörde av sig till polisen och berättade att hennes man var försvunnen från Sätra i Gävle, där de bor. Polisen har under natten letat med flera patruller, främst i Sandviken. Än så länge utan resultat, och nu fortsätter sökandet under morgonen.

Mannen, som är i 80-årsåldern ska senast ha setts till i Sandviken vid klockan 02.18, men när polisen kom dit efter bara några minuter så ska han ha varit borta igen. – Han har lätt demens och är väldigt mobil, säger Joel Manner på polisens ledningscentral i region Mitt. Han säger att de gärna tar hjälp av allmänheten för att hitta mannen. – Han är tunnhårig, har vitt skägg, blå jacka och blåa byxor. Om man ser honom kan man ringa 114 14. Dela Dela

