Maria föder upp utrotningshotade sköldpaddor i Söderhamn – används som terapidjur

Hotnivå: Akut hotad.

Storlek: Upp till 15 centimeter.

Vikt: Honor, 260-450 gram. Hanar, 150-215 gram.

Föda: Gräs, ökenväxter, frukt och grönsaker.

Antal ungar: 1-5 ägg.

Livslängd: Enligt kända källor cirka 25 år, men troligtvis längre.

Livsmiljö: Öken, halvöken, torra gräs- och skogsmarker.

Utbredning: Egypten, Libyen och Israel (delvis utrotad i vissa delar av de ursprungliga habitaten).

Levnadssätt: Ensamlevande.

Namn på latin: Testudo kleinmanni.

Källor: Parken Zoo, The International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species (IUCN).