Gävle bland de värst drabbade av cykelstölder

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), är Gävle en av de mest utsatta städerna när det gäller cykelstölder.

– Det kanske är för att det är ett kriminellt utsatt område, säger Dani Sarmad från Gävle.

Det sker i genomsnitt nio cykelstölder per 1000 personer i Gävle. Men det finns många sätt att minska risken att bli bestulen – man kan ha flera lås eller ta in cykeln under natten, tipsar Gävleborna. Så här säger Sanna Lindberg:

– Man kan ha en cykel som inte ser så fin ut, som ser lite risig ut och se till att ha bra lås.

