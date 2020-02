Mjölken blir till biogas av emotionella skäl – fraktas 34 mil

Dagen efter programmet i Uppdrag granskning hälldes all mjölk bort från den aktuella gården, enligt Arla. Sedan dess säger de att mjölken har fraktats till mejeriet i Kallhäll för omlastning och sedan vidare med transport till en biogasanläggning söder om Stockholm.

”Aldrig varit något fel på mjölkkvaliteten”

Arla fortsätter med sin strategi att inte låta sig bli intervjuad per telefon utan svarar bara på våra frågor via mejl. Det här är deras svar på frågan om det är ekonomiskt försvarbart att köra så långt med mjölken:

”Det har skett stora förbättringar på gården och nu säkerställer vi genom täta kontroller att detta fortsätter att förbättras. Vi analyserar alltid all mjölk vid varje hämtning. Det har aldrig varit något fel på mjölkkvaliteten på aktuell gård. Anledningen till att vi inte säljer den till butik är rent emotionell. Vi tror inte att kunderna vill ha mjölken från denna gård förrän samtliga problem är åtgärdade, vilket det nu jobbas intensivt med.”

Mjölkbilen åker 34 mil – enkel resa

Vi ställer följdfrågan om varför de under SVT:s granskning uppgav att de hade stängt av hämtningen av mjölk på den aktuella gården, under en tidsperiod, om det aldrig funnits några kvalitetsproblem. Det har inte Arla svarat på under hela måndagen. Inte heller får vi något svar på om det inte vore bättre, ur miljöhänseende, att hälla bort all mjölk istället för att frakta den 34 mil bort.